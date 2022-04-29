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Минэкономики ФРГ заявило, что Uniper придерживается правил оплаты газа в евро и долларах

Британские и немецкие СМИ при этом сообщали, что компания может открыть рублевый счет в отделении Газпромбанка в Швейцарии или же переводить евро напрямую в российский офис банка.
РИА Новости
Немецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.
Взгляд.ру
Uniper ведёт переговоры со своими контрактными партнёрами о конкретных модальностях оплаты и кроме того находится в тесных консультациях с немецким правительством, — сказано в сообщении.
News.ru
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли.
ТАСС

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Немецкий Uniper ищет способы расчёта за российский газ
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РБКвчера в 14:51
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