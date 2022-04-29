Беспилотнику «РИА Новости» удалось заснять дымящуюся территорию мариупольского комбината «Азовсталь», на котором продолжают находиться боевики националистического батальона «Азов», а также мирные жители города.
О своём изнурении и разочаровании всё чаще заявляют многие жители Франции, которые приняли у себя украинских беженцев, через два месяца после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.
2-й Западный окружной военный суд лишил званий и осудил на шесть лет колонии общего режима генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, занимавшего должность 1-го заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) за срыв государственной программы по защите границы в Арктике.