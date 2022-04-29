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Минэкономики ФРГ заявило, что Uniper придерживается правил оплаты газа в евро и долларах

Представитель немецкой компании Uniper заявил, что концерн считает возможным в будущем оплачивать российский газ в евро.
RT на русском
«После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна», — заявил представитель Uniper.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли.
Ведомости
Иностранный покупатель будет платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продавать валюту на "Московской бирже" и переводить рубли "Газпрому".
Интерфакс

Подробнее о событии

Минэкономики ФРГ не в курсе планов Uniper платить за газ в рублях
Интерфакс07:37
Минэкономики ФРГ заявило, что правила оплаты газа в долларах действуют
ИА Красная Весна07:20
Uniper допускает возможность оплаты за российский газ в рублях
ТАСС27 апреля в 04:35
Минэкономики ФРГ заявило, что Uniper придерживается правил оплаты газа в евро и долларах
РИА Новости06:13
В Германии назвали правила оплаты газа из России в евро и долларах действующими
ПРАЙМ06:11
Немецкая компания Uniper придерживается правил оплаты газа из РФ в долларах и евро
РЕН ТВ06:34
Немецкий энергохолдинг Uniper счел возможной оплату российского газа в рублях
Российская газета27 апреля в 03:27

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