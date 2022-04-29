"Западные военные эксперты констатируют, что удержать линию соприкосновения без поставок вооружений и военной техники украинская армия не сможет", – отметил Леонков. voennoedelo.com К середине мая, по словам аналитика, если не получится восстановить поставки вооружения в необходимом количестве, оборона Вооруженных сил Украины будет уничтожена и отброшена на запад.