РИА НовостиМинэкономики ФРГ заявило, что Uniper придерживается правил оплаты газа в евро и долларахНемецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.Взгляд.руТакже в компании заявили, что Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных механизмах оплаты газа.ИзвестияПрезидент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.ТАССУтром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАННовостной фронтКомсомольская правдаВечерняя МоскваLife.ruDaily StormReadovka NewsНародные новостиЦентральная Служба НовостейРБКREGNUMПодробнее о событииUniper сочла возможным найти компромисс по оплате российского газаРБКвчера в 14:51В Uniper заявили, что продолжат оплачивать газ в евро, конкретные механизмы обсуждаютсяРИА Новостивчера в 14:00Самое цитируемоеUniper не откажется от оплаты российского газа в евроКоммерсантъвчера в 14:45FAZ: Uniper не исключила схемы с оплатой газа путем конвертации через ГазпромбанкТАСС27 апреля в 16:17В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евроИА Красная Веснавчера в 14:18В Uniper считают оплату российского газа в рублях возможнойЭнергетика и промышленность России28 апреля в 03:20Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евроLenta.ruвчера в 14:07Показать ещёОценить1,3KПоделиться