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Минэкономики Германии не видит причин для сокращения объёмов поставок газа

Министерство экономики Германии считает, что технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» нет.
Коммерсантъ
25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
RT на русском
Телеканал отмечает, что правительство «с непониманием» отреагировало на сообщение «Газпрома» о дальнейшем сокращении объёма поставляемого газа.
RT на русском
11 июля «Газпром» приостанавливал экспорт газа по «Северному потоку» для проведения плановых ремонтных работ.
Коммерсантъ

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В ФРГ не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку»
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