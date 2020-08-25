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Газета.Ru
Газета.Ru

Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП страны на 2,8% в 2021 году. Об этом сообщил глава ведомства Руслан Даленов, передает "Интерфакс".В источнике
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Газета.Ru

Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Газета.Ru23:20
ПРАЙМ

Казахстан планирует добыть 86 млн тонн нефти в 2021 г

ПРАЙМ23:30
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Инсорсеры продолжат расти в кризис

По словам директора по стратегии и инновациям "Техносерва" Максима Гарусева, стратегии инсорсинговых компаний не поменяются: влияние кризиса, хоть и ощутимо, но не столь сильно, чтобы глобально изменить установки.
ComNews.ruвчера в 19:30

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
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Появилась очень интересная карта для GTA 6

Напомним, что затягивание студии Rockstar c презентацией внятных планов относительно GTA 6 порождает слухи о неспособности компании создать конкурентный продукт из-за увольнения ключевых сотрудников.
Srnskвчера в 20:43

Сборщики айфонов могут перенести производство из Китая в Мексику

Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".
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RT на русском22:16
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Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подгорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT newsвчера в 10:04
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Коронавирус не повлияет на поставки ЗРС С-400 в Индию

Пандемия коронавируса не окажет влияния на график поставок в Индию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил 24 августа посол республики в России Бала Венкатеш Варма на форуме «Армия-2020».
Известиявчера в 10:45