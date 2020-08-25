По словам директора по стратегии и инновациям "Техносерва" Максима Гарусева, стратегии инсорсинговых компаний не поменяются: влияние кризиса, хоть и ощутимо, но не столь сильно, чтобы глобально изменить установки.
Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".
Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подгорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
Пандемия коронавируса не окажет влияния на график поставок в Индию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил 24 августа посол республики в России Бала Венкатеш Варма на форуме «Армия-2020».