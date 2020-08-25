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Газета.Ru
Газета.Ru

Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП страны на 2,8% в 2021 году. Об этом сообщил глава ведомства Руслан Даленов, передает "Интерфакс".В источнике
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Вестник Кавказа

В Казахстане разработали три сценария развития экономики на 2021-2025 годы

Вестник Кавказа02:11
Интерфакс

Миннацэкономики Казахстана спрогнозировал рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Интерфакс00:55
Газета.Ru

Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Газета.Ru23:20
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газетавчера в 09:27
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