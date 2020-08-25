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Газета.Ru
Газета.Ru

Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП страны на 2,8% в 2021 году. Об этом сообщил глава ведомства Руслан Даленов, передает "Интерфакс".В источнике
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Интерфакс

Миннацэкономики Казахстана спрогнозировал рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Интерфакс00:55
ПРАЙМ

Казахстан прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 2,8%

ПРАЙМ23:28
Газета.Ru

Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Газета.Ru23:20
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Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы

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