Одна из крупнейших нефтяных компаний мира задумалась о сокращении углеродных выбросов до нуля Реализация интенсивного сценария возможна при условии роста иностранных инвестиций в российскую экономику, уточняет Минэкономразвития.
Авторы исследования постковидных симптомов уверены, что если понять суть проблемы, то это поможет избавлять людей от таких симптомов после выздоровления, однако эксперты отмечают, что до сих пор не удалось выяснить опасность таких долгосрочных симптомов для организма людей.