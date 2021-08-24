PLOS One: люди могут иметь долгосрочные симптомы SARS-CoV-2 через 6 и более месяцев

Авторы исследования постковидных симптомов уверены, что если понять суть проблемы, то это поможет избавлять людей от таких симптомов после выздоровления, однако эксперты отмечают, что до сих пор не удалось выяснить опасность таких долгосрочных симптомов для организма людей.