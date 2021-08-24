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Минэкономики нашло способ обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов

Министерство экономического развития подготовило обновленный проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года (есть у РБК).
РБК
Директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Шварц указывает, что данные о поглощающей способности российских лесов могут быть не совсем релевантны.
РБК
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира задумалась о сокращении углеродных выбросов до нуля Реализация интенсивного сценария возможна при условии роста иностранных инвестиций в российскую экономику, уточняет Минэкономразвития.
Forbes
Однако, по расчетам Минэкономики, с учетом поглощения за счет лесов и болот произойдет снижение «чистой эмиссии» на 25% — с 1,58 млрд тонн СО2 в 2019 году до 1,19 млрд тонн в 2050 году.
Коммерсантъ

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В Минэкономразвития объяснили, как планируют обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов
Газета.Ru21:59
Вредным выбросам в России предложено поглотиться естественным путем
Коммерсантъ18:15
Минэкономики нашло способ обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов
РБК17:00
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