Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).

с чего всё началось

В ведомстве пояснили, что это связано с сокращением объёмов производства в нефтегазовом секторе на острове. В десятку регионов с самым низким прогнозируемым ростом в этот раз не попала Ингушетия, которая была в числе аутсайдеров в 2018 году.

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