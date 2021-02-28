Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты

Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер. Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития, поступившем в РБК.В источнике
Официальный комментарий
Минсельхоз
Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в ЕвропеТАССвчера в 14:43
Минэкономразвития
Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренниеТАССвчера в 15:05
Минпромторг
Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требоватьТАССвчера в 15:06
Подробнее о событии

В МЭР заявили, что оперативно следят за ценами на продукты совместно с Росстатом и ФНС

ТАССвчера в 14:31

Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты

РБКвчера в 14:43

Bloomberg: Россия стала «горячей» страной по росту цен на продукты

Вести.Ruвчера в 09:54

В правительстве ответили на сообщения о «скачке» цен на продукты в России

РИА Новостивчера в 15:23

Россия вошла в список «проблемных» стран по росту цен на продукты

ПРАЙМвчера в 11:24

Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты

Lenta.ruвчера в 14:43

Россия попала в список «горячих точек» по росту цен на продукты

Московский Комсомолецвчера в 09:07
Интересное

Кадыров высказался о решении в бою Гришин — Джейкоби на турнире UFC

Абсурдные, ничем логически не объяснимые решения арбитров как были, так и остаются главной проблемой в спорте. ⠀ К примеру, в своём поединке известный представитель чеченского республиканского клуба „Ахмат“ Максим Гришин явно был сильнее соперника — американца Дастина Джейкоби.
Чемпионатвчера в 15:58

Главный тренер «Фиорентины» отметил прогресс Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли после завершения матча 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:1) заявил, что российский нападающий команды Александр Кокорин постепенно адаптируется в команде.
Спорт-Экспрессвчера в 14:12