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РБК
РБК

Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты

Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер. Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития, поступившем в РБК.В источнике
Официальный комментарий
Минсельхоз
Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в ЕвропеТАССвчера в 14:43
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В МЭР заявили, что оперативно следят за ценами на продукты совместно с Росстатом и ФНС

ТАССвчера в 14:31

Власти поспорили с Bloomberg о ценах, «Золотые глобусы». Главное за ночь

РБК01:00
Официальный комментарий
Минэкономразвития
Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние
ТАССвчера в 15:05
Официальный комментарий
Минпромторг
Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать
ТАССвчера в 15:06

Новости на «России 24». Минэкономразвития: аналитика Bloomberg по ценам на продукты в РФ – спекулятивная

Вести.Ru22:52

Минэкономики назвало выводы Bloomberg о ценах на продукты в России спекулятивными

Forbes16:19

Минэкономразвития назвало спекулятивной аналитику Bloomberg о ценах на продукты

Дождь01:19

Минэкономразвития: аналитика Bloomberg по инфляции в РФ носит спекулятивный характер

Минэкономразвития Россиивчера в 13:52

Минэкономразвития ответило на сообщения о «скачке» цен на продукты в РФ

РИА Новостивчера в 15:23
Интересное