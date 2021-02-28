Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер. Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития, поступившем в РБК.

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