Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты
Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер. Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития, поступившем в РБК.В источнике
Официальный комментарий
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Официальный комментарийМинэкономразвития
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Официальный комментарийМинпромторг
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