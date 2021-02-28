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РБК
РБК

Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты

Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер. Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития, поступившем в РБК.В источнике
Официальный комментарий
Минсельхоз
Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в ЕвропеТАССвчера в 14:43
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Публикация Bloomberg о ценах на продукты обидела российские власти

Московский Комсомолец09:38

Новости на «России 24». Правительство недоумевает: Bloomberg включил Россию в «горячий» список по росту цен на продукты

Вести.Ru10:34
Официальный комментарий
Минэкономразвития
Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние
ТАССвчера в 15:05
Официальный комментарий
Минпромторг
Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать
ТАССвчера в 15:06

Минэкономразвития: аналитика Bloomberg по инфляции в РФ носит спекулятивный характер

Минэкономразвития Россиивчера в 13:52

Власти поспорили с Bloomberg о ценах, «Золотые глобусы». Главное за ночь

РБК01:00

В МЭР заявили, что оперативно следят за ценами на продукты совместно с Росстатом и ФНС

ТАССвчера в 14:31

Россия попала в «горячие точки»: может ли рост цен привести к протестам в стране?

Дождь09:04

Минэкономразвития ответило на сообщения о «скачке» цен на продукты в РФ

РИА Новостивчера в 15:23
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