Экономика
РБКМинэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля
Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
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Политика
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных
В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Первый выращенный в космосе листовой салат оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной», заключили ученые NASA.
Футбол
Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
АКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Политика
Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака толстой кишки
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Спорт
Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник
За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.
Здоровье
Около 3 тыс. москвичей обратились на горячую линию за получением больничного для самоизоляции
На горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, с начала марта обратилось уже более 14 тыс. человек, из них почти 3 тыс. человек, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией,— за получением больничных листов.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Экономика
Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру.
Здоровье
Число заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора, количество заболевших выросло с 10,4 тысячи человек в 2018 году до 14,4 тысячи человек в прошлом году.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Общество
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Космос
SpaceX привлекла полмиллиарда долларов инвестиций — вдвое больше, чем планировалось
Первая в мире частная космическая компания предпринимателя, изобретателя и миллиардера Илона Маска привлекла новые инвестиции — $500 млн вместо ожидаемых $250 млн, продав свои акции частным инвесторам по $220 за штуку.
Футбол
Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Происшествия
ЕСПЧ присудил 2 тысячи евро компенсации «болотнику» Кривову
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что РФ должна выплатить бывшему фигуранту "болотного дела" Сергею Кривову две тысячи евро за незаконное преследование.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Футбол
Чемпиона Италии могут определить после проведения плей-офф
Победителя текущего чемпионата Италии могут определить по результатам проведения плей-офф.