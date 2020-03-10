Экономика
РБКМинэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля
Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
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Минэкономразвития спрогнозировало ускорение годовой инфляции в России уже в марте
Интерфаксвчера в 05:28
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Кабинет министров Украины сегодня собирается наложить запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны из-за ситуации с коронавирусом.
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В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Политика
Появился текст Конституции со всеми изменениями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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Эксперты оценили падение продаж гомеопатии в России
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