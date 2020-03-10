Экономика
РБКМинэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля
Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
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Политика
Депутат Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что предложение о досрочном голосовании могла внести любая политическая фракция.
Политика
Собянин предложил президенту «пойти на выборы, а не переназначиться»
Мэр столицы выступил за то, чтобы действующий президент мог выставить свою кандидатуру на новых выборах Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что озвученная во вторник, 10 марта, идея разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах ожидаема.
Политика
Эрдоган предложил Путину поделить сирийскую нефть
Турция предложила России совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Футбол
Куртуа из-за травмы может пропустить матч с «Ман Сити»
Вероятно, что футболист пропустит два ближайших матча "сливочных": встречу с "Эйбаром" в чемпионате Испании и ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
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Политика
Трамп не приедет в Москву на День Победы
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Зенитные комплексы «Бук-М2Э» Сирии сбили 20 беспилотников Турции.
Общество
Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса
Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Футбол
«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель» ради перехода в «Сочи»
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что у него была возможность перейти во французский чемпионат, но руководство петербургского «Зенита» не согласилось на этот трансфер.
Экономика
Миллиардеры России потеряли $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Российские миллиардеры обеднели на $8,81 млрд из-за ослабления рубля на рынке после выхода России из сделки ОПЕК+.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Космос
«Космос: возможные миры» возвращает нас во вселенную науки
Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
Политика
Путин обозначил новые полномочия Медведева
Позже Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Происшествия
Петербургский поисковик Коломицын заочно арестован по делу о незаконном получении советских карт Генштаба
Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал поисковика Антона Коломицына, обвиняемого в незаконном получении гостайны из-за приобретения топографических карт Генштаба 70-х годов, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Политика
Путин рассказал о «пляшущих» ценах на нефть
Цены на нефть пляшут, однако период дестабилизации Россия пройдет достойно.
Здоровье
Все школы Энгельсского района закрылись на карантин
Во всех школах Энгельсского района, включая учреждения дополнительного образования, прекращены занятия с 11 по 17 марта 2020 года.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Армия и оружие
Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике
В Арктике, пробив лед, всплыла подводная лодка Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) США.