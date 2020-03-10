Финансы
РБКМинэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля
Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
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Политика
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Финансы
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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
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Матвиенко поддерживает идею об «обнулении» президентских сроков
Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года в связи с принятием поправок в Конституцию.
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Спорт
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Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
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Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли
По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
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Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
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Шоу-бизнес
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Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Наука
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Американские ученые провели успешные клинические испытания противоэпилептического препарата габапентина для лечения алкоголизма.
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На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала фото из Арабских Эмиратов, где она позирует в красном слитном купальнике на фоне моря и небоскребов.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Политика
В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус
Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.