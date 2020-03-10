Финансы

РБКРБКМинэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля

Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
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