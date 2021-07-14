Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 млрд долл.
Вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проанализировать ситуацию с ходом строительства транспортно-логистического центра на месте будущего железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян, который в конце августа свяжет Еврейскую автономную область с Китаем.
Инспекторы ГИБДД оштрафовали водителей машин на 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).