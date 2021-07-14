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Минэкономики оценило затрагиваемый экспорт РФ из-за климатических реформ ЕС в $7,6 млрд

Программа Еврокомиссии по борьбе с изменением климата затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента общим объемом $7,6 млрд, подсчитало Минэкономики РФ.В источнике

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Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 млрд долл.
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