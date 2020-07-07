Экономика

АБНАБНМинэкономики опровергло резкое падение доходов россиян

Министерство экономического развития России отрицает резкое падение доходов россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В Минэке указывают на майский рост потребительского спроса, называя его одним из индикаторов увеличения доходов населения.
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с чего всё началось

В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения

Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.
Минэкономразвития России07 июля в 09:27

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МЭР опровергает данные о резком падении доходов россиян

RT на русском07 июля в 09:35

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

ТАСС07 июля в 10:02

Минэкономики отрицает резкое падение доходов россиян

Коммерсантъ07 июля в 09:53

Минэкономразвития опровергло сообщения о резком падении доходов россиян

РИА Новости07 июля в 10:43

Минэкономразвития не считает, что россияне резко обеднели

URA.Ru07 июля в 09:35

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Газета.Ru07 июля в 09:31

В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения

Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
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Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source

Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
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Футбол

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Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).
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Технологии

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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

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Газета.Ru 15:23
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
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Политика

В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса

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Общество

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Шоу-бизнес

Адвокаты Пелагеи подали встречный иск к Ивану Телегину

В Никулинском суде Москвы адвокаты Пелагеи выдвинули встречный иск.
Суть событий 07:14
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Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ

Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
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Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
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Футбол

Моуринью о матче с «Борнмутом»: «Все знают, что был пенальти в пользу „Тоттенхэма“. Все»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче 34-го тура АПЛ с «Борнмутом».
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Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
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Игры

Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5

Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5. После этого цены на свои консоли назовёт и Microsoft.
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Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

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Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть.
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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

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Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
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В Германии назвали опережающее аналоги на 20 лет российское оружие

В немецком издании Focus назвали опережающее аналоги на 20 лет российское оружие.
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Наука

Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека

Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
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Общество

Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
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В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
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Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
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