Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.

с чего всё началось

Министерство экономического развития России отрицает резкое падение доходов россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В Минэке указывают на майский рост потребительского спроса, называя его одним из индикаторов увеличения доходов населения.

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