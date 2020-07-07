Экономика
АБНМинэкономики опровергло резкое падение доходов россиян
Министерство экономического развития России отрицает резкое падение доходов россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В Минэке указывают на майский рост потребительского спроса, называя его одним из индикаторов увеличения доходов населения.
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с чего всё началось
Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения
Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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