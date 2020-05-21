Финансы
Российская газетаМинэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно.
— Максим Решетников, российский политикПятый канал 21 мая в 16:52
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