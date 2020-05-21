Экономика
Российская газетаМинэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Российская газета21 мая в 16:05
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
Life.ru21 мая в 16:58
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