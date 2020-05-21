Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

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