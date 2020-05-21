Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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Эксперты оценили прогноз курса рубля на 2020-2023 годы, представленный Минэкономразвития

ПРАЙМ05:06

Решетников рассказал об ожиданиях по курсу доллара к концу 2020 года

Газета.Ru21 мая в 16:16

Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года

Life.ru21 мая в 16:58

МЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года

РЕН ТВ21 мая в 16:36

Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей

РИА Новости21 мая в 16:20

Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года

Царьград21 мая в 18:23

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Российская газета21 мая в 16:05
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Происшествия

Появилась фотография захватчика банка в центре Москвы

В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:45
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Политика

Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Политика

Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести

Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
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Происшествия

Воронцов стал фигурантом еще одного дела

Вести.Ru 09:37
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Происшествия

Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом

Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
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Футбол

Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа

«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском 09:16
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Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
РИА Новости 09:35
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Происшествия

Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
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Футбол

«Боруссия» объявила об уходе Гетце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце по окончании сезона покинет клуб.
Бомбардир.ру 09:57
Футбол

Лукас Эрнандес может сменить «Баварию» на «Ньюкасл»

«Бавария» покупала его у мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро. Дороже из защитников стоит только Вирджил ван Дейк.
ГЛАС.RU 05:19
Футбол

Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон

Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон.
Спорт-Экспресс вчера в 07:28
Футбол

Игрок «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 10:29
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Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
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Политика

Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
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Шоу-бизнес

Жена Эмина впервые прокомментировала новость о разводе

Недавно российский и азербайджанский исполнитель, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов, более известный как Эмин, объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой.
NewInform вчера в 06:37
17
Общество

В России представили план по открытию ресторанов и кафе

Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
4
Общество

В Астраханской области могут вернуть пропускную систему

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе вновь может быть введена пропускная система.
Волга 08:34
18
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина поделилась неблагоприятными прогнозами врачей

Знаменитая российская певица Надежда Бабкина рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, которые ей сообщили, когда она находилась в больнице.
Экономика сегодня 03:22
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Здоровье

На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса

Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
Бизнес-новости в Кирове 04:48
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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