Экономика
Российская газетаМинэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
Life.ru21 мая в 16:58
Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года
Царьград21 мая в 18:23
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Российская газета21 мая в 16:05
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Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
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Воронцов стал фигурантом еще одного дела
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Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Футбол
Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа
«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
РИА Новости 09:35
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Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
Футбол
«Боруссия» объявила об уходе Гетце
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце по окончании сезона покинет клуб.
Бомбардир.ру 09:57
Футбол
Лукас Эрнандес может сменить «Баварию» на «Ньюкасл»
«Бавария» покупала его у мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро. Дороже из защитников стоит только Вирджил ван Дейк.
ГЛАС.RU 05:19
Футбол
Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон
Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон.
Спорт-Экспресс вчера в 07:28
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Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 10:29
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В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Шоу-бизнес
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NewInform вчера в 06:37
Общество
В России представили план по открытию ресторанов и кафе
Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
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В Астраханской области могут вернуть пропускную систему
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе вновь может быть введена пропускная система.
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Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
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Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
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Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Надежда Бабкина поделилась неблагоприятными прогнозами врачей
Знаменитая российская певица Надежда Бабкина рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, которые ей сообщили, когда она находилась в больнице.
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На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса
Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
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В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37