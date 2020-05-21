Финансы

Российская газетаРоссийская газетаМинэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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Российская газета21 мая в 16:05
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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