Финансы
Российская газетаМинэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года
Царьград21 мая в 18:23
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
Life.ru21 мая в 16:58
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Российская газета21 мая в 16:05
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Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
Popcornnews.ru 21 мая в 11:00
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Политика
Минторг США ввел санкции против 33 китайских компаний и организаций
Министерство торговли США внесло в черный список 33 компании и организации из Китая. Об этом 22 мая сообщает Reuters.
Телеканал RTVI вчера в 18:03
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Здоровье
Владислав Шапша ответил на вопросы калужан о коронавирусе
180 медицинский работников привлечено из сформированного резерва. Обеспечиваем сменяемость персонала.
Калужские Губернские Ведомости 09:13
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Игры
Раскрыты отличия PlayStation 5 от PlayStation 4
Lenta.ru вчера в 11:54
Наука
Составлена первая официальная карта «зеленого снега» в Антарктиде
Как объяснили ученые, необычный ярко-зеленый оттенок снегу в Антарктиде придают микроскопические водоросли, цветущие на его поверхности вдоль побережья Антарктического полуострова.
iReactor 21 мая в 04:10
Общество
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
РИА Новости 19:19
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Здоровье
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Общество
В Раде заявили, что причиной гибели депутата стало убийство
Депутат Верховной рады из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги Валерия Давиденко, пишет издание "Страна.ua".
РИА Новости 18:40
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Технологии
Эксперт рассказал, что делать, если была кибератака на смартфон
Если вы столкнулись с кибератакой, нужно сразу отключить телефон от всех сетей и затем постараться определить, каким образом действовали хакеры, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
ПРАЙМ 19:02
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Renault работает над кросс-универсалом, который может стать преемником Lada Largus.
Letnews.ru 15:29
Общество
В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн
В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
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Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.
Discover24 03:21
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ 18:25
Футбол
17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву
"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого назначено в Мосгорсуде на 17 июня", - сообщил представитель суда.
Газета.Ru вчера в 07:09
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Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Экономика
Туроператоры объяснили, почему не считают комиссию турагента фактически понесенными расходами
По словам Тараса Демуры, включить агентскую комиссию в ФПР туроператор может, только когда используется классическая агентская схема работы: на счет поставщика поступает вся сумма за проданный тур и уже потом, получив отчет агента, принципал выплачивает ему его вознаграждение.
ТурДом 05:56
Энергетика
Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти
Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +.
REGNUM 05:00
Футбол
«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Ореанда-Новости 15:04
Космос
Марсоход NASA раскрывает эволюцию Красной планеты
РИА ОмскПресс вчера в 14:50