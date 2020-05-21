Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 746

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 55

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 94

Общество Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020». 34

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 395

Общество Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. 333

Здоровье 23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области 22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе. 55

Общество МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России. 15

Футбол Сетьен озвучил свою позицию по Мартинесу и Пьяничу в «Барселоне» Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи, что каталонцы хотят подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Политика На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса Власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму, сообщает консалтинговая компания Defense Express.

Общество Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. 15

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 127

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 558

Общество Больница имени Кащенко начала приём коронавирусных больных Больных с коронавирусной инфекцией начали принимать отделения в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко. 6

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16, в сезоне-2019/20, сообщается на сайте организации.