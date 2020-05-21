Финансы
Российская газетаМинэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
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Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года
Царьград21 мая в 18:23
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
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Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
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МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
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Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
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