Общество
КоммерсантъМинэкономики пообещало не лишать участков пункты приема ставок
Минэкономики пообещало не лишать участков пункты приема ставок Изменения в классификации земельных участков не приведут к закрытию в России большинства букмекерских контор, которого опасались участники рынка, утверждают в Минэкономики.
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Авто
Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Космос
НАСА опубликовало снимок самых высоких облаков в атмосфере
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Здоровье
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Всего от коронавируса в провинции скончались 1596 человек. Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1843 человек.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Космос
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Армия и оружие
Пентагон снова перенес ввод в строй базы ПРО в Польше
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Общество
Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином
Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра
На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Армия и оружие
Катализатор напряжения: почему Идлиб остается единственным последним оплотом террористов
Сирийская правительственная армия проводит операцию на северо-западе страны - масштабное наступление на Идлиб, фактически оставшийся последним оплотом террористических группировок.
Политика
Захарова указала на антикитайский характер Мюнхенской конференции
Характер конференции по безопасности в Мюнхене перешел от русофобского к антикитайскому, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Общество
Сербский пенсионер отправился в Москву на парад 9 мая пешком
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Авто
Новый кроссовер Volkswagen замаскировали под Opel
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Музыка