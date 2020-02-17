Общество
КоммерсантъМинэкономики пообещало не лишать участков пункты приема ставок
Минэкономики пообещало не лишать участков пункты приема ставок Изменения в классификации земельных участков не приведут к закрытию в России большинства букмекерских контор, которого опасались участники рынка, утверждают в Минэкономики.
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Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Гаджеты
Длина ускорителей ASUS Dual GeForce RTX 2060 Mini составляет менее 200 мм
Компания ASUS подготовила к выпуску графические ускорители Dual GeForce RTX 2060 Mini OC и Dual GeForce RTX 2060 Mini, рассчитанные на использование в компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса.
Авто
В России начались продажи обновленного седана Volkswagen Passat
Немецкая компания Volkswagen выводит на российский рынок обновленный седан Passat.
Происшествия
Мать Влада Бахова озвучила результаты экспертизы найденных останков
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка
Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино застрелил жену на глазах своего ребенка, после чего покончил с собой.
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Общество
Петербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация).
Шоу-бизнес
Лена Ленина готовится к рождению ребенка
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Армия и оружие
НАТО не поддержит Турцию в случае военной операции в Идлибе
Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе.
Хоккей
Мирзиёев дал квартиры звездам советского и российского хоккея
Звезды советского и российского хоккея получили квартиры в Ташкенте по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает РИА Новости.
Экономика
Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится
В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Общество
Парковка еще на 80 улицах в Москве стала платной
Режим платной парковки в Москве расширился на 80 новых улиц с понедельника, 17 февраля.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия»
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия".
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Минфин разработал предложения по оптимизации системы госзакупок
В пресс-службе Минфина отметили, что министерство подготовило «законопроект, предусматривающий комплексную оптимизацию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, упрощение проводимых процедур, сокращение их сроков».
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Гаджеты
Apple оснастит iPhone 9 устаревшей камерой
Новая оптика появится в других смартфонах американского производителя. Ранее сообщалось, что Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Спорт
Непряева снялась со «Ски Тура» в связи с болезнью
Российская лыжница Наталья Непряева не примет участие в следующих этапах многодневки «Ски Тур» по состоянию здоровья.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.