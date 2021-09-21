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Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 4,2%

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5 до 5,8 процента.
Lenta.ru
Теперь ведомство считает, что в 2021 году рубль будет выглядеть слабее и курс составит не 72,8 рубля за доллар, а 73,6 рубля.
Forbes
В 2022–2024 годах, по ожиданиям министерства, ВВП будет расти на 3% (оценка на следующий год сокращена с 3,2%).
РБК
Снижения темпов роста потребительских цен в Банке России ожидают в четвёртом квартале текущего года.
Milknews.ru

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