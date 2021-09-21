Производители макаронных изделий в РФ столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, что может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и заявил о готовности к консультациям по ситуации вокруг "Северного потока — 2".
Минфин заложил в проект бюджета РФ на 2022-2024 годы доходы около 160 миллиардов рублей в год от повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.