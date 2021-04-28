Минэкономики предложило поменять условия программы льготных кредитов МСП
Лимиты и максимальные сроки кредитования малого бизнеса по "программе 1764" (по ставке "ключевая ставка + 2,75 процентного пункта") изменятся: предельный объем кредитов (сейчас 2 млрд рублей) для микро- и малых предприятий будет снижен до 200 млн и 500 млн рублей соответственно, срок кредитов на пополнение оборотных средств будет сокращен с 3 лет до 1 года.В источнике
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На острие маржа: субсидии банкам на кредиты МСП намерены урезать
Ранее глава Минэка Максим Решетников предупреждал о том, что условия программы придется корректировать под посткризисные реалии. В банках отреагировали скептически — в «Сбере» заявили, что в курсе поправок правительства, их одобрение создает риски замедления темпов кредитования.
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