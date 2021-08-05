Согласно новым оценкам Минфина, доходы в 2022 – 2024 гг. составят 22,9 трлн, 24,1 трлн и 25,3 трлн руб. Несмотря на уточнение, новый прогноз Минфина все же существенно ниже, чем оценки Минэка, – в общей сложности на 1,7 трлн руб. Уточненный план расходов Минфина в следующие три года предусматривает на 1,1 трлн руб. меньше трат, чем предлагает Минэк.
Болт, вылетевший после открытия космонавтами люка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», мог остаться после сборочных операций на Земле и не способен навредить МКС, заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.
Компании, которые не соответствуют новым правилам, не получат аккредитацию и не смогут собирать и обрабатывать биометрию, это критично для банков и экосистем, отметил эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков.