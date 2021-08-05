Будьте в Плюсе

Минэкономики предложило увеличить госрасходы на 1,8 трлн руб. на три года

Минэкономики подготовило предложения по увеличению госрасходов в 2022–2024 годах.
Коммерсантъ
Вторая мера - временное сохранение корректировок бюджетного правила, внесенных специально на период пандемии.
Финмаркет
Меры по наращиванию расходов бюджета подробно расписаны в обращении замминистра экономического развития Полины Крючковой к аппарату правительства, на которое ссылается издание.
ПРАЙМ
Минэкономики считает, что прогноз доходов бюджета нужно повысить исходя из обновленного макропрогноза.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Минэк предложил увеличить госрасходы на 1,8 трлн рублей

Согласно новым оценкам Минфина, доходы в 2022 – 2024 гг. составят 22,9 трлн, 24,1 трлн и 25,3 трлн руб. Несмотря на уточнение, новый прогноз Минфина все же существенно ниже, чем оценки Минэка, – в общей сложности на 1,7 трлн руб. Уточненный план расходов Минфина в следующие три года предусматривает на 1,1 трлн руб. меньше трат, чем предлагает Минэк.
Ведомости17:01

Подробнее о событии

Госрасходы в 2022-2024 годах могут увеличить почти на 2 трлн рублей

ФАН04:12

«Ведомости»: МЭР предложило увеличить госрасходы на 1,8 трлн рублей на 2022-2024 годы

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Минэкономики предложило увеличить госрасходы на 1,8 трлн руб. на три года

Коммерсантъ21:26

Российские власти захотели больше тратить

Lenta.ru01:51

Минэкономразвития предлагает увеличить бюджетные расходы почти на 2 триллиона рублей

Накануне.Ru01:13

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