Согласно новым оценкам Минфина, доходы в 2022 – 2024 гг. составят 22,9 трлн, 24,1 трлн и 25,3 трлн руб. Несмотря на уточнение, новый прогноз Минфина все же существенно ниже, чем оценки Минэка, – в общей сложности на 1,7 трлн руб. Уточненный план расходов Минфина в следующие три года предусматривает на 1,1 трлн руб. меньше трат, чем предлагает Минэк.

Ведомости 17:01