Отправку проекта подтвердил изданию представитель Минэкономики. Законопроект является поправками к закону «О защите конкуренции». Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Банка России (ЦБ) и компаний или банков с госучастием.

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С чего всё началось Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). РБК 23:00