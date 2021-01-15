Минэкономики предложило запретить покупку банков государством
Отправку проекта подтвердил изданию представитель Минэкономики. Законопроект является поправками к закону «О защите конкуренции». Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Банка России (ЦБ) и компаний или банков с госучастием.В источнике
С чего всё началось
Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством
Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ).
РБК23:00
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