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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

Отправку проекта подтвердил изданию представитель Минэкономики. Законопроект является поправками к закону «О защите конкуренции». Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Банка России (ЦБ) и компаний или банков с госучастием.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ).
РБК23:00
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РИА Новости

Покупку банков государством предложили запретить

РИА Новости01:23
ПРАЙМ

В России предложили запретить покупку банков государством

ПРАЙМ23:19
Коммерсантъ

Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

Коммерсантъ00:29
URA.Ru

Правительство РФ готовит ограничения для государственных банков

URA.Ru23:35
Говорит Москва

Кабмин рассмотрит запрет на покупку банков государством

Говорит Москва23:29
Телеканал 360°

Государству предложили запретить покупку банков в России

Телеканал 360°00:30
РБК

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

РБК23:00

WP: крайне правые группировки планируют протесты и нападения в период инаугурации Байдена

Американские крайне правые группировки планируют проведение протестов, а также нападения до и после инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.
ТАСС20:13