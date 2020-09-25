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ФедералПресс
ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

В Минэкономразвития РФ представили два сценария дальнейшего развития страны в социально-экономическом плане.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29
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ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

ФедералПресс22:11
Народные новости

Минэкономики оценило будущее России к 2023 году

Народные новости03:31
Версия-Саратов

В правительстве определили, кто выиграл от пандемии, а кто проиграл

Версия-Саратов03:18
Царьград

Кто выиграл… у пандемии? Минэкономики обнародовало два прогноза развития России

Царьград00:48
Рамблер

Власти рассказали о выигравших от пандемии россиянах

Рамблер04:50
Телеканал 360°

Минэкономики заявило, что россияне отчасти даже выиграли от пандемии

Телеканал 360°21:15
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Коммерсантъ18:29

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33
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Китайские оценили эффективность вакцины на фоне мутаций COVID-19

Мутации коронавируса не влияют на эффективность разрабатываемых против него вакцин, заявил глава Центра биотехнологий Министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь 25 сентября на пресс-коференции.
ИА Красная Весна05:12

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения в РФ

Дистанционное обучение увеличивает неравенство между учениками, так как школьники продолжают учебу, но не все из них занимаются самообразованием, а некоторые совсем перестают учиться, сообщили в центре компетенций в сфере онлайн-образования.
Народные новости03:09
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