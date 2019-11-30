Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. То есть она станет максимальной за 12 лет, отметил он.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

По словам министра, "с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше". Ранее Орешкин говорил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет 21,6%.
ТАССвчера в 09:56

Подробнее о событии

Зачем чиновники манипулируют инвестициями

Независимая газета11:50

Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Коммерсантъвчера в 16:43

Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году

ГЛАС.RUвчера в 10:27

МЭР: доля инвестиций в ВВП России достигла максимума за 12 лет

Красная веснавчера в 12:04

Доля инвестиций в ВВП России достигла максимума за 12 лет

Секрет фирмывчера в 12:47

Орешкин: в РФ доля инвестиций в ВВП в 2019 году будет максимальной за 12 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 09:57

Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

ТАССвчера в 09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" на своем поле одержали победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 12:56
Происшествия

Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом

РЕН ТВ 12:19
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Армия и оружие

В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
РИА Новости 09:55
Происшествия

В Киеве при обстреле автомобиля погиб трёхлетний ребёнок

В центре Киева неизвестный открыл стрельбу по внедорожнику, в результате чего от полученных ранений скончался находившийся в машине ребёнок.
RT на русском 12:50
Политика

Аваков резко ответил на слова Володина о распаде Украины

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывание председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны.
Газета.Ru 12:55
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия 09:54
Футбол

Фанатов «Спартака» задерживают перед матчем с «Зенитом»

Фанатов московского «Спартака» в преддверии матча с «Зенитом» в атрибутике клуба останавливают сотрудники полиции.
Спорт день за днем 10:12
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 29 ноября в 09:20
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru 29 ноября в 09:56
Политика

Социал-демократическая партия Германии избрала новое руководство

Новыми руководителями Социал-демократической партии в Германии стали бывший министр финансов Норберт Вальтер-Борьянс и депутат Заския Эскен.
News.ru вчера в 14:38
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru 12:15
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург»

В рамках 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская Боруссия принимал у себя Фрайбург.
Советский спорт 11:54
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 05:56
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Lenta.ru 12:51
Футбол

Сергей Семак: «Оздоев не играл опасно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура РПЛ (1:0). Специалист дал понять, что не согласен с удалением хавбека Магомеда Оздоева.
Спорт-Экспресс 13:16
Происшествия

В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек

Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Коммерсантъ 09:38
Гаджеты

Уродливая камера Samsung Galaxy S11+ установит исторический рекорд

По данным источника, Samsung Galaxy S11+ станет обладателем самой крупной системы камер в истории смартфонов.
iXBT.com 29 ноября в 08:40
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Автоспорт

Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби

Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Чемпионат 07:53
Наука

Правшами оказались большинство дельфинов

В ходе научного исследования американские зоологи выяснили, что большинство дельфинов являются правшами.
МедиаПоток 28 ноября в 11:18
Общество

Знаки зодиака, которых порадует 2020 год

Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.
SM News 10:49
Транспорт

Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина

В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Украина.ру 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное