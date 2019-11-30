Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. То есть она станет максимальной за 12 лет, отметил он.
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Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Коммерсантъ16:43

Доля инвестиций в ВВП России достигла максимума за 12 лет

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Орешкин: в РФ доля инвестиций в ВВП в 2019 году будет максимальной за 12 лет

Будущее России. Национальные проекты09:57

Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

ТАСС09:56
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О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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