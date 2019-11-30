Экономика
КоммерсантъМинэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. То есть она станет максимальной за 12 лет, отметил он.
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Орешкин: в РФ доля инвестиций в ВВП в 2019 году будет максимальной за 12 лет
Будущее России. Национальные проекты09:57
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После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
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Движение «За права человека» учредит новую организацию
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