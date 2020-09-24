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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Прогнозный расчет Минэкономики ВВП по источникам доходов демонстрирует парадокс с главным «относительно выигравшим» от пандемии в экономике.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29
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Народные новости

Минэкономики оценило будущее России к 2023 году

Народные новости03:31
Версия-Саратов

В правительстве определили, кто выиграл от пандемии, а кто проиграл

Версия-Саратов03:18
Телеканал 360°

Минэкономики заявило, что россияне отчасти даже выиграли от пандемии

Телеканал 360°21:15
Царьград

Кто выиграл… у пандемии? Минэкономики обнародовало два прогноза развития России

Царьград00:48
ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

ФедералПресс22:11
Актуальные Новости

В Минэкономики определили сценарии развития России с учетом пандемии коронавируса

Актуальные Новости00:50
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Коммерсантъ18:29

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
ТАССвчера в 12:28
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Facebook заблокировал три сети аккаунтов, связанных с Россией

Facebook объявила об удалении трех сетей аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях, которые, как утверждают в американской компании, были созданы в России, за нарушение ее политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства, об этом сообщается на сайте Facebook.
Интерфакс03:35

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новостивчера в 10:50
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор Филиппа Киркорова

По словам координатора московского штаба Навального Олега Степанова, в Росприроднадзор и прокуратуру направлены жалобы на певца Филиппа Киркорова, дом которого в Подмосковье перекрывает доступ к Москве-реке жителям региона.
Московский Комсомолецвчера в 16:38
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