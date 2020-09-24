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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Прогнозный расчет Минэкономики ВВП по источникам доходов демонстрирует парадокс с главным «относительно выигравшим» от пандемии в экономике.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29
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Рамблер

Власти рассказали о выигравших от пандемии россиянах

Рамблер04:50
Народные новости

Минэкономики оценило будущее России к 2023 году

Народные новости03:31
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Коммерсантъ18:29
Царьград

Кто выиграл… у пандемии? Минэкономики обнародовало два прогноза развития России

Царьград00:48
ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

ФедералПресс22:11
Телеканал 360°

Минэкономики заявило, что россияне отчасти даже выиграли от пандемии

Телеканал 360°21:15
Версия-Саратов

В правительстве определили, кто выиграл от пандемии, а кто проиграл

Версия-Саратов03:18

«Лейтон Ориент» присуждено техническое поражение в матче Кубка лиги

Лондонскому "Лейтон Ориент" присуждено техническое поражение в матче третьего раунда Кубка английской лиги против "Тоттенхэм Хотспур", на который команда четвертого по силе дивизиона английского футбола не смогла выйти из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).
РИА Новости06:33

Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 11:21
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Белая назвала ложью показания Косаревой об убийстве младенца

Виталий Невар / Новый Калининград Обвиняемая по делу о гибели младенца в роддоме № 4 Елена Белая назвала показания своей бывшей подчиненной Татьяны Косаревой против нее "гнусной ложью", передает в пятницу, 25 сентября, из зала суда корреспондент "Нового Калининграда".
Новый Калининград.Ru06:03
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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