Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии
Прогнозный расчет Минэкономики ВВП по источникам доходов демонстрирует парадокс с главным «относительно выигравшим» от пандемии в экономике.В источнике
С чего всё началось
Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии
Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29
Подробнее о событии