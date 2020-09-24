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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Прогнозный расчет Минэкономики ВВП по источникам доходов демонстрирует парадокс с главным «относительно выигравшим» от пандемии в экономике.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29
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Актуальные Новости

В Минэкономики определили сценарии развития России с учетом пандемии коронавируса

Актуальные Новости00:50
Царьград

Кто выиграл…у пандемии? Минэкономики обнародовало два прогноза развития России

Царьград00:48
ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

ФедералПресс22:11
Регион online

Минэкономики: жители России отчасти выиграли от эпидемии ковид-19

Регион online00:29
Телеканал 360°

Минэкономики заявило, что россияне отчасти даже выиграли от пандемии

Телеканал 360°21:15
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Коммерсантъ18:29

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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