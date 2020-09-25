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ФедералПресс
ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

В Минэкономразвития РФ представили два сценария дальнейшего развития страны в социально-экономическом плане.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29
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Рамблер

Власти рассказали о выигравших от пандемии россиянах

Рамблер04:50
Народные новости

Минэкономики оценило будущее России к 2023 году

Народные новости03:31
Коммерсантъ

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Коммерсантъ18:29
Царьград

Кто выиграл… у пандемии? Минэкономики обнародовало два прогноза развития России

Царьград00:48
ФедералПресс

Минэкономики представило два сценария развития России

ФедералПресс22:11
Телеканал 360°

Минэкономики заявило, что россияне отчасти даже выиграли от пандемии

Телеканал 360°21:15
Версия-Саратов

В правительстве определили, кто выиграл от пандемии, а кто проиграл

Версия-Саратов03:18

Украина поставит на учет в полиции всех пользователей запрещенных российских ресурсов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всех пользователей российских ресурсов, которые запрещены на Украине, поставят на учет, и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией и силовыми структурами.
Вести.Ru05:14

Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения в РФ

Дистанционное обучение увеличивает неравенство между учениками, так как школьники продолжают учебу, но не все из них занимаются самообразованием, а некоторые совсем перестают учиться, сообщили в центре компетенций в сфере онлайн-образования.
Народные новости03:09
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Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Service23 сентября в 05:01
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РФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Напомним, встреча состоялась в рамках седьмого тура российского первенства и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Vprognoze.ru23 сентября в 06:27
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