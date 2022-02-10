В мире есть два типа обращающихся на рынке углеродных единиц — квоты на выбросы (как в Евросоюзе) и углеродные кредиты, которые подтверждают сокращение эмиссии парниковых газов, достигнутое в реализации добровольного климатического проекта.
Британский парламент в четверг, 10 февраля, одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, разрешающие ограничения против более широкого круга лиц и компаний, текст документа опубликован на сайте базы данных статусного права Великобритании.
Почитание Болгарией «жертв коммунизма» является «истерией» неофашизма и порождает «недоразумения» по поводу начала болгаро-македонских переговоров о членстве Македонии в ЕС, сообщает 10 февраля в редакционной статье македонское издание «Pressing TV».