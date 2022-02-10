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Минэкономики разработало план реализации низкоуглеродной стратегии

План действий по реализации «низкоуглеродной» стратегии развития РФ до 2050 года, разработанный Минэкономики, пока выглядит столь же неамбициозным, как и сама стратегия.
Коммерсантъ
Проект операционного плана подразумевает, что валовые выбросы парниковых газов по экономике к 2030 году снизятся незначительно (порядка 1%) по сравнению с доковидным 2019 годом.
РБК
В плане прежде всего обозначены регуляторные меры, которые должны стимулировать декарбонизацию российской экономики.
РБК
В мире есть два типа обращающихся на рынке углеродных единиц — квоты на выбросы (как в Евросоюзе) и углеродные кредиты, которые подтверждают сокращение эмиссии парниковых газов, достигнутое в реализации добровольного климатического проекта.
РБК

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Власти составили план перехода к низкоуглеродной экономике
РБК18:55
Минэкономики разработало план реализации низкоуглеродной стратегии
Коммерсантъ17:21
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