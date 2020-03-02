Экономика
КоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
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Общество
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Происшествия
На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» не стали возбуждать дело
Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота". Об этом РБК рассказал хозяин животных Максим Чумаченко.
Общество
В Саратове предложили создать ведомство по развитию старых кварталов
Депутат Сергей Курихин подчеркнул, что с созданием парковок напрямую связано развитие города.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Общество
В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив
В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Космос
Подмосковные школьники разработают оборудование для спутников
Более 120 подмосковных школьников в рамках программы «Сириус 2020» в Королеве разработают оборудование для спутников и прототипов космических аппаратов.
Политика
Эрдоган пригрозил Евросоюзу «миллионами беженцев»
Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что в ближайшее время огромное количество беженцев двинется к границам его страны с Евросоюзом.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Кино
Реакция фанатов бесценна: Генри Кавилла прочат на роль Росомахи
Авто
Aurus получила на автомобили более 700 предзаказов
Российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus получил более 700 предварительных заказов, 65 из них на преддоговорной стадии, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании Адиль Ширинов.
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
Общество
Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Происшествия
В Казани мать зарезала сыновей-близнецов
В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.
Экономика
Экспобанк ввел «Весенний» вклад
Экспобанк предлагает вклад «Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей.
Экономика
Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику
Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Общество
Обед для школьников младших классов оценили в 44 рубля
Общество
В «Яндекс. Такси» ввели рейтинг пассажиров
Шкала оценок варьируется от одного до пяти баллов.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Общество
В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью
В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.