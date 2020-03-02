Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM вчера в 05:38

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Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
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Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
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Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

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РИА Новости 02:07
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

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Происшествия

Суд заочно арестовал поляка и украинца по делу братьев Магомедовых

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Общество

У генерала Младича обнаружили опухоль

Врачи обнаружили опухоль у бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Гааге.
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Общество

Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
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Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 02:48
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Губернатор Радаев заявил, что стал прорабом

Перед собравшимися выступил губернатор Валерий Радаев. Он напомнил, что в прошлом году область приступила к реализации нацпроектов.
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Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил о большом положительном вкладе, который в жизнь страны вносит несистемная оппозиция.
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Через несколько дней в Эстонии «наглядно продемонстрировали», как Россия угрожает Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей: 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня и 24 баллистическими ракетными комплексами малой дальности.
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В России в 2019 году предотвратили 34 теракта

В 2019 году в России силами правоохранительных органов были предотвращены 34 теракта.
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Биатлон

Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
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Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
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Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
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В Петербурге задержали напавших на африканцев мужчин

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Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
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Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
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США обвиняют Россию в превращении Сирии в «адский полигон»

США обвинили российских военных в "брутальности" и жестокости в Сирии.
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Valve опубликовала три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

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