Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM вчера в 05:38

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Вирус маленького роста

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Решетников: влияние коронавируса на мировую экономику превзошло ожидания

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Коммерсантъвчера в 06:14

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Газета.Ruвчера в 05:56

Эксперт назвал два вида шоков для российской экономики из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 09:53
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
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