Экономика
КоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
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Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Кино
Организаторы назвали номинантов на кинопремию «Ника»
Происшествия
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Финансы
Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса
Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» направилось в Россию
Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Фигурное катание
Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Общество
Павел Колобков назначен заместителем гендиректора «Газпром нефти»
Совет директоров "Газпром нефти" принял решение избрать Павла Колобкова членом правления и заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти.
Авто
Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y
Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Общество
В Якутске предложили ввести налог на собак
Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
Игры
Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx
Футбол
«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Политика
Эрдоган обсудил с Меркель распределение ответственности за беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по телефону канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости соблюдения международных обязательств и справедливого распределения ответственности за проблему беженцев, сообщила администрация турецкого лидера.
Политика
На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху
Партия и.о. израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на парламентских выборах, которые состоялись 2 марта в Израиле, передаёт 12-й канал.
Футбол
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Футбол
Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок
Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
Биатлон
IBU: сожалеем, что этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей
Международный союз биатлонистов (IBU) выразил сожаление, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет без зрителей в связи с распространением коронавируса, сообщается в пресс-релизе IBU.
Армия и оружие
КНДР произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря
Общество
В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества
Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
Экономика
Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей
По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в откровенном мини-платье и боа повеселилась на костюмированной вечеринке
Рудова предстала в мини-платье серебристого цвета с глубоким декольте.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Экономика
ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка
Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.