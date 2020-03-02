Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Судно с плавучим космодромом «Морской старт» направилось в Россию

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Фигурное катание

Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
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Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
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Общество

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Авто

Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y

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В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
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На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху

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Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
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У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
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Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
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Биатлон

IBU: сожалеем, что этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей

Международный союз биатлонистов (IBU) выразил сожаление, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет без зрителей в связи с распространением коронавируса, сообщается в пресс-релизе IBU.
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КНДР произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря

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В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества

Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
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Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей.
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Наталья Рудова в откровенном мини-платье и боа повеселилась на костюмированной вечеринке

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Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

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Экономика

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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