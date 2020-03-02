Экономика
КоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
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Политика
Суд отклонил апелляцию «Лаборатории Касперского» по иску к бывшим сотрудникам
Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение отказать «Лаборатории Касперского» в иске к бывшим сотрудникам компании, следует из материалов суда.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Авто
В России начались продажи кроссовера Kia Seltos
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Космос
Полет на волне от взрыва сверхновой
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Армия и оружие
Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР
Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Хоккей
Знарок отказался отвечать на вопрос о массовой драке в матче с «Динамо»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок подвел итоги стартового матча первого раунда Кубка Гагарина против столичного "Динамо".
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Футбол
«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате Германии
"Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Происшествия
Россиянка зарезала одного своего ребенка и ранила второго
Наука
В окаменевших листьях была обнаружена редкая смола
Эмили Робертс обнаружила в окаменелых листьях растения, возраст которого составляет 110 миллионов лет, редкую смолу.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Кино
Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому
Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.