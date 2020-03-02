Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Читать в источнике
Комментировать13
Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38

Подробнее о событии

Вирус маленького роста

Российская газета11:44

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Коммерсантъ06:14

Эксперт назвал два вида шоков для российской экономики из-за коронавируса

RT на русском09:53

Решетников: влияние коронавируса на мировую экономику превзошло ожидания

Ведомости06:31

МЭР сообщило о превзошедших ожидания последствиях коронавируса

РБК08:59

МЭРТ представит новые сценарии развития экономики России из-за коронавируса

Газета.Ru05:56

Решетников: экономика России выйдет на планируемый цикл, несмотря на коронавирус

ТАСС06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика

Суд отклонил апелляцию «Лаборатории Касперского» по иску к бывшим сотрудникам

Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение отказать «Лаборатории Касперского» в иске к бывшим сотрудникам компании, следует из материалов суда.
Rambler News Service 11:20
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Авто

В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня 08:54
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Общество

«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

Piter.tv 02:31
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Газета.Ru 14:21
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Общество

В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек

Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:48
Космос

Полет на волне от взрыва сверхновой

AstroNews.ru 14:17
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Политика

В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
Армия и оружие

Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР

Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.
Красная весна вчера в 12:36
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Хоккей

Знарок отказался отвечать на вопрос о массовой драке в матче с «Динамо»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок подвел итоги стартового матча первого раунда Кубка Гагарина против столичного "Динамо".
Газета.Ru 15:16
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Kleo.ru 05:06
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Футбол

«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате Германии

"Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 29 февраля в 11:53
Происшествия

Россиянка зарезала одного своего ребенка и ранила второго

Lenta.ru вчера в 13:31
Наука

В окаменевших листьях была обнаружена редкая смола

Эмили Робертс обнаружила в окаменелых листьях растения, возраст которого составляет 110 миллионов лет, редкую смолу.
Anonsens 14:56
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Газета.Ru вчера в 12:56
Происшествия

СК возбудил дело в отношении украинских полицейских

Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
РБК 04:24
Кино

Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому

Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
JustMedia 07:01
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
РИА Новости 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное