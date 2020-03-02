Экономика
КоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM вчера в 05:38
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Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила на себя новое лицо
Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Происшествия
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Армия и оружие
В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
США планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Хоккей
Овечкин заявил о намерении помочь Ковальчуку в адаптации
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
Происшествия
В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков
Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Здоровье
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.