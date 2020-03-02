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Армия и оружие В Оренбуржье сегодня вспоминают десантников 6-й роты, погибших в Чечне Ровно 20 лет назад, 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии в горах Аргунского ущелья вступили в бой с отрядами боевиков Хаттаба и Басаева, во много раз превосходящими их по численности и вооружению.