Экономика
КоммерсантъМинэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Читать в источнике
Оценить
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба
Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
Игры
Death Stranding выйдет на PC в июне. В игре будут предметы из Half-Life
Релиз игры от Kojima Productions состоится 2 июня в Steam и Epic Games Store.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Политика
ФСБ обходит закон, запрещающий выезд ее сотрудников за границу
Напомним, что ранее Госдума приняла закон, который запрещает бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию в течение пяти лет после увольнения.
Общество
В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку
Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Армия и оружие
Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»
Политика
Глава МВД Германии отказался жать руку Меркель из-за коронавируса
Ангела Меркель в ответ на решение Зеехофера подняла руки вверх. Под смех аудитории канцлер Германии прошла на своё место.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Кино
«Малыш на драйве» получит продолжение
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Здоровье
В РАН назвали процент смертности от коронавируса
Репродуктивное число коронавируса в Китае сократилось с 2,5-3 до уровня менее единицы.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Здоровье
Пензенский министр здравоохранения предложил шить маски самостоятельно
Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин считает возможным жителям самостоятельно шить медицинские маски для защиты от коронавируса COVID-19.
Общество
В России закроется сеть магазинов «Красный куб»
Сеть магазинов подарков «Красный куб», которая была крупнейшей в России, уходит в рынка.
Энергетика
Минск заинтересовался долгосрочным контрактом на азербайджанскую нефть
Республика Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
Матвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата «нарушителя» воздушной границы России
Министерство обороны России показало на видео воздушный перехват самолета Ил-38 истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота над Камчаткой.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Авто
В Европе выбрали лучшие автомобили 2020 года
Победителем конкурса «Европейский автомобиль года» (ECOTY) стал компакт-кар Peugeot 208 нового поколения.