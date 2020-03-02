Экономика
Online47.ruВ Минэкономразвития оценили влияние коронавируса на экономику России
Минэкономразвития пересмотрит подготовленный в январе текущего года макропрогноз с учетом влияния коронавируса на экономику, которое оказалось сильнее первоначальных ожиданий.
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
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Армия и оружие
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Президент почтил память псковских десантников
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Псков, в этом городе он почтил память бойцов 6-й роты, которые погибли в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками, передает телеканал "Россия 24".
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Здоровье
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Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
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