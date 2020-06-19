с чего всё началось

По подсчетам ведомства, за первые пять месяцев 2020 года ВВП России снизился на 3,7% в годовом выражении.

Минэкономики сообщило о замедлении падения ВВП России в мае

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