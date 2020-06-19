Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики сообщило о замедлении падения ВВП России в мае

По подсчетам ведомства, за первые пять месяцев 2020 года ВВП России снизился на 3,7% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной
 Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».
РБКвчера в 13:22

Подробнее о событии

Минэкономики сообщило о замедлении падения ВВП России в мае

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Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

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В Минэкономразвития сообщили, на сколько снизился ВВП

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Минэкономразвития РФ опубликовало картину деловой активности за май 2020 года

Минэкономразвития Россиивчера в 13:00
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Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
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Киноафиша России вчера в 09:47
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Опубликован рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов

Немецкие эксперты составили рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов.
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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
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Член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать на базе медучреждений изолированные спецотделения-вытрезвители для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.
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Под Саратовом два человека погибли при пожаре

В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru вчера в 13:55
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Общество

В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 17 июня в 02:15
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Общество

Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Общество

Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
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Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Она опубликована в американском журнале National Interest.
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Шоу-бизнес

Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

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Здоровье

Врач объяснил, как определить рак по запаху

Врач-дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, как можно определить наличие онкологического заболевания по специфическому запаху тела.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
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Общество

На Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы

Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов примут участие в субботу в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
ТАСС вчера в 17:03
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Наука

Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент

Международная команда геологов обнаружила новый континент, который зарождается в Индийском океане.
МедиаПоток вчера в 10:02
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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета вчера в 02:49
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Политика

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Происшествия

В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
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Общество

Медики ЕАО работают на пределе возможностей, заявил врио губернатора

Медицинские работники Еврейской автономной области в период борьбы с коронавирусом из-за недостаточного количества кадров работают на пределе своих возможностей, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:36
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Политика

Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Российская газета 18 июня в 22:22
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Политика

Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
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Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
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Игры

Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно

Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
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Политика

Евросоюз продлил на год «крымские» санкции против России

Евросоюз продлил санкции против России, которые были введены после присоединения Крыма, на один год.
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