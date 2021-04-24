Согласно прогнозу МЭР, оптовые тарифы на газ для всех групп потребителей, включая население, вырастут в 2021 году не более чем на 3%, как и в прежние годы. При этом в 2022-2024 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 3%, отмечается в докладе.

ТАСС вчера в 06:41