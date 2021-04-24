Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минэкономики спрогнозировало повышение тарифов на газ на 3%

Минэкономики России разработало основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. По оценкам ведомства, рост тарифов на газ для потребителей в 2021 году не превысит 3%.В источнике
ФАН
АБН
Московский Комсомолец Сахалин
Алтапресс
Парламентская газета
РИА Новости
ИА СИА-Пресс
Вести.Ru
Аргументы и Факты
ИА Красная Весна
Om1.ru
Экономика сегодня
Deita.ru
Народные новости
Национальная служба новостей
ПРАЙМ
Центральная Служба Новостей
Актуальные Новости
Znak.com
31 канал Челябинска
Реальное время
RT на русском

С чего всё началось

В МЭР спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию для населения в 2022-2024 годах

Согласно прогнозу МЭР, оптовые тарифы на газ для всех групп потребителей, включая население, вырастут в 2021 году не более чем на 3%, как и в прежние годы. При этом в 2022-2024 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 3%, отмечается в докладе.
ТАССвчера в 06:41

Подробнее о событии

Минэкономики дало прогноз по росту цен на электроэнергию для населения

ПРАЙМвчера в 14:01

Минэкономики спрогнозировало повышение тарифов на газ на 3%

Коммерсантъвчера в 10:24

В МЭР спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию для населения в 2022-2024 годах

ТАССвчера в 06:41

В Минэкономразвития рассказали об индексации тарифов на электроэнергию

RT на русскомвчера в 08:12

Минэкономразвития дало прогноз по ценам на газ и свет

Вести.Ruвчера в 08:06

Электроэнергия для россиян будет ежегодно дорожать на 5%

Znak.comвчера в 07:54

В Минэкономразвитии спрогнозировали уровень индексации тарифов на электроэнергию

Национальная служба новостейвчера в 08:34
Интересное

Бизнес оптимизируется: правила игры после пандемии

Вернуться к нормальной деятельности после локдауна, по словам Елены Церетели, председателя Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт–Петербурга, директора Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт–Петербурге, смогли порядка 50% компаний МСП.
DP.RU01:40

Эксперт рассказал, из-за чего биткоин упал ниже 48 000 долларов

Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency — Криптовалюты упали из-за того, что рынок находится явно в перегретом состоянии, биткоин и другие аналоги выросли за последние месяцы в десятки раз, тогда как капитализация мем-валюты Dogecoin до своего недавнего падения по капитализации превосходила компанию Ford.
Финтолк02:52