Минэкономики спрогнозировало повышение тарифов на газ на 3%
Минэкономики России разработало основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. По оценкам ведомства, рост тарифов на газ для потребителей в 2021 году не превысит 3%.В источнике
С чего всё началось
В МЭР спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию для населения в 2022-2024 годах
Согласно прогнозу МЭР, оптовые тарифы на газ для всех групп потребителей, включая население, вырастут в 2021 году не более чем на 3%, как и в прежние годы. При этом в 2022-2024 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 3%, отмечается в докладе.
ТАССвчера в 06:41
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