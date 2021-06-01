Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минэкономики увеличило стоимость программы поддержки электромобилей с 418 до 777 млрд руб

Российские власти могут включить в концепцию развития электротранспорта производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним.
Lenta.ru
К 2030 году в России должны появиться 1200 водородных заправок, создание которых обойдется в 126 миллиардов рублей.
Lenta.ru
Также построят завод водородных топливных элементов за 38,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru
Частично проекты профинансируются из федерального бюджета, остальное – внебюджетные средств.
РИА Новости

Подробнее о событии

В России могут направить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров

РИА Новости21:06

«Ведомости»: кабмин может направить на развитие электрокаров более 700 млрд рублей

RT на русском21:41

Минэкономики увеличило стоимость программы поддержки электромобилей с 418 до 777 млрд руб

Коммерсантъ22:30

В концепцию развития электромобилей до 2030 года добавили транспорт на водороде

Forbes00:24

Российские власти увеличат на сотни миллиардов поддержку электрокаров

Lenta.ru03:49

«Ничтожно мало». 777 миллиардов рублей на электротранспорт не хватит даже Москве

Национальная служба новостей06:00

В России планируют профинансировать развитие электротранспорта на 777 миллиардов рублей

Life.ru00:17
Интересное

Зеленский назвал «Северный поток-2» козырем России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал строящийся российский газопровод «Северный поток-2» козырной картой, которую Москва может разыграть против Киева.
Ведомости07:47

Часы Hamilton будут рекламироваться в игре Far Cry 6

Директор Hamilton Вивиан Штауффер рассказывал, что эти часы будут игровым снаряжением для главного героя, они отлично впишутся в мир Far Cry 6. Напомним, что игра выйдет 7 октября 2021 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.
CQ.ru04:18