Минэкономики увеличило стоимость программы поддержки электромобилей с 418 до 777 млрд руб
Российские власти могут включить в концепцию развития электротранспорта производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним.
К 2030 году в России должны появиться 1200 водородных заправок, создание которых обойдется в 126 миллиардов рублей.
Частично проекты профинансируются из федерального бюджета, остальное – внебюджетные средств.
«Ничтожно мало». 777 миллиардов рублей на электротранспорт не хватит даже Москве
Национальная служба новостей06:00