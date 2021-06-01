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Экономика

Минэкономики увеличило стоимость программы поддержки электромобилей с 418 до 777 млрд руб

Минэкономики внесло изменения в проект концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года.
Коммерсантъ
По информации издания, согласно проекту концепции, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200, создание сети обойдется в 126 миллиардов рублей.
РИА Новости
В концепцию развития электротранспорта добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах, а также по созданию водородной заправочной инфраструктуры.
Коммерсантъ
Частично проекты профинансируются из федерального бюджета, остальное – внебюджетные средств.
РИА Новости
Общественная служба новостей
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