Минэкономики увеличило стоимость программы поддержки электромобилей с 418 до 777 млрд руб
Минэкономики внесло изменения в проект концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года.
По информации издания, согласно проекту концепции, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200, создание сети обойдется в 126 миллиардов рублей.
В концепцию развития электротранспорта добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах, а также по созданию водородной заправочной инфраструктуры.
Частично проекты профинансируются из федерального бюджета, остальное – внебюджетные средств.
В развитие российской сферы электромобилей могут инвестировать 777 млд рублей
Общественная служба новостей22:37